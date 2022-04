Gentile: "Giroud non segna tantissimo ma fa gol fondamentali"

MilanNews.it

Riccardo Gentile, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così il momento dell'attacco rossonero, fra infortuni e reti che mancano: "È stato un azzardo, anche se è sempre facile parlare col senno di poi, non continuare con Ibra che è sempre stato decisivo. La carriera del suo sostituto, Giroud, ci dice due cose. Il francese non è mai stato un grandissimo goleador: lui vince il Mondiale senza mai segnare. Poi ha la capacità di far giocare bene la squadra, di essere un uomo prezioso e nessuno glielo può togliere. In questo campionato, il primo con il Milan, Giroud non segna tantissimo ma segna dei gol fondamentali. Però quando Ibra non c’è praticamente mai, Giroud che ad inizio stagione ha avuto qualche problema fisico… Il francese ha tantissime qualità ma non è un goleador alla Ciro Immobile, per fare un esempio. Quindi proprio numericamente mancano quei gol. Poi se anche i trequartisti sono poco incisivi, con pochi gol da Diaz, pochi gol da Saelemaekers… L’unico incisivo, pur essendo un esterno, è Leao, ma neanche così tanto. È vero che ultimamente hai il vantaggio di avere una difesa ferrea, però non riesci a fare gol”.