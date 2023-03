Gentile: "Il Napoli è favorito in Champions ma il Milan può giocarsela"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Riccardo Gentile, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche sul doppio confronto di Champions fra Milan e Napoli: "In campionato Milan e Napoli hanno giocato la gara d'andata, che fu una partita equilibrata. A vedere adesso la classifica sembrerebbe esserci troppa differenza ma non sarà così. Il Napoli è favorito, ha dei valori che ha dimostrato in questa stagione. Ma il Milan può giocarsela, non c'è nessun dubbio. La storia potrebbe contare ma è anche vero che alcuni giocatori del Milan hanno esperienza e altri no. Lo stesso discorso vale per quelli del Napoli".