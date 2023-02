Gentile: "Messias mezz'ala, scelta coraggiosa di Pioli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Gentile, intervenuto a Sky Sport nel pre partita di Inter-Milan, ha commentato così la scelta di Pioli di schierare Messias mezz'ala in un centrocampo a tre: “Credo che Origi sia stato protagonista con un gol splendido col Sassuolo, ma finora la sua avventura non è da sottolineare, complici anche gli infortuni. Mi aspetto quantomeno la prestazione. Messias per la prima volta gioca da mezz’ala, è un rischio che corre Pioli. Di fronte avrà un centrocampo rodato, da Messias ci si aspetta una prestazione, ma non è automatico che questo avvenga. La scelta di Pioli è coraggiosa.