Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Gentile ha parlato del ballotaggio tra Rebic e Leao. Queste le sue parole: "Per caratteristiche vedrei meglio Rebic come centravanti. Nessuno dei due è un vero 9. Rebic è più smaliziato in area di rigore mentre Leao è abile nelle sue cavalcate sulla fascia in cui può dare sfogo alla sua velocità