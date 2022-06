Germania, Neuer: "Non abbiamo mai battuto l'Italia nei 90 minuti. Donnarumma? Non sta a me dire chi sia il migliore"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il portiere della Germania, Manuel Neuer, ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Italia che si giocherà al Borussia Park di Moenchengladbach. "Abbiamo visto cose buone e cattive della nostra squadra nelle ultime tre partite. Abbiamo la motivazione e la rabbia per fare meglio, abbiamo mostrato la giusta attitudine in tutte le partite. Dopo una lunga stagione è normale ci sia stanchezza, ma non ci sono scuse".

Su Donnarumma. "Non sta a me giudicare chi sia il migliore. Ce ne sono molti altri che stanno giocando ad altissimo livello, anche nella nostra squadra. In generale i portieri hanno raggiunto un grande livello, in questo momento".

Sulla crisi degli attacchi di Italia e Germania. "Ci sono sempre differenze. Si dice spesso che non abbiamo un vero attaccante. Ci sono sempre fasi in cui è richiesto un certo processo. Stiamo cercando qualcosa di nuovo, lo abbiamo sperimentato anche noi. Nei campionati in Italia sono stati due i club a vincere lo scudetto. Questo è cambiato e il cerchio è cresciuto. In Germania ci sono ancora due contendenti al titolo: Dortmund e Bayern".

Sull'Italia. "Una vittoria sarebbe buona per noi perché non abbiamo mai vinto contro di loro dopo 90 minuti negli ultimi anni. Nel 2016 sono serviti i rigori".