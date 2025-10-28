Giaccherini: "Gimenez titolare? Segnale importante dato da Allegri"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore e opinionista, è intervenuto nel pre partita di Atalanta-Milan su DAZN. Le sue parole sulle scelte di formazione di mister Allegri: "Coppia Gimenez-Leao? Segnale importante, il messicano le sue prestazioni le ha sempre fatte: sta mancando il gol è vero e non mi è piaciuto molto nell’ultima partita. Ma è un segnale molto importante che gli dà l’allenatore. Centrocampo? Formazione quasi obbligata, Fofana è la mezzala che si alza con Leao che fa quasi il regista in avanti".

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, gara valida per la nona giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45.

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzicc, Bellanova, Djimsiti, Kolasinac, Obric, Brescianini, Zalewski, Maldini, Krstovic. All. Ian Juric.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.