Giaccherini: "Il Milan ha un portiere in grandissima forma"

Giaccherini: "Il Milan ha un portiere in grandissima forma"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:12News
di Antonello Gioia

Nel corso del consueto appuntamento con "Vamos", programma in onda sulle reti di DAZN, l'ex calciatore di Juventus e Napoli, fra le altre, Emanuele Giaccherini ha parlato di Milan indicandolo come la squadra favorita alla vittoria dello scudetto: "Il Milan è la favorita allo scudetto per Allegri, che è l'allenatore più vincente. Per il fatto che gioca una partita alla settimana e per il fatto che alla fine del campionato sarà la miglior difesa. E quindi vincerà ancora una volta la migliore difesa". 



D'accordo con Giaccherini anche un altro ex Juventus, il "profeta" Hernanes, che con Allegri in panchina ha vinto uno scudetto proprio nel suo periodo bianconero: "Anche secondo me è il Milan perché ha più giocatori decisivi e perché gioca il calcio più unito alla sua filosofia e perché ha un portiere in grandissima forma". 