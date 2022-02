Intervenuto a DAZN nel pre partita di Milan-Sampdoria, Emanuele Giaccherini ha parlato così di Mike Maignan: "È un portiere che delle volte arriva in ritardo, ma è sempre efficace. Fa sempre parate decisive, come nel derby. È un portiere efficace, ha sostituito in maniera impeccabile Donnarumma, con personalità”.