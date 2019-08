Giampaolo su André Silva: "Condizionato dal mercato ma si allena bene, domani lo farò giocare se avrò bisogno"

Marco Giampaolo, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di André Silva, ancora al centro di voci di mercato: "André Silva è un po' condizionato dal mercato ma si allena bene, non sta lì ad aspettare. Ci conto. Ad oggi per me è un calciatore del Milan, se domani ne avrò bisogno lo farò giocare. E' un giocatore del Milan, poi si vedrà. Confido molto nella sua serietà professionale".