Giampaolo sul calendario di Serie A: "La Sampdoria sarà pronta"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - "Quest'anno proprio nel mezzo del campionato c'è il Mondiale. È l'unica grande differenza dal passato, ma è una grande differenza. Comunque non è problema, ci si attrezzerà e allenerà per non perdere il ritmo partita. Dovremo essere bravi a programmare ogni domenica di pausa una gara di livello alto. Affronteremo questo campionato come tutti gli altri: facendoci trovare pronti". Cosi il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo sul calendario del prossimo campionato di serie A che è stato svelato oggi. Per i blucerchiati subito due partite in casa al Ferraris con Atalanta e Juventus. Giampaolo ci scherza su: "Male che vada, facciamo quattro punti. Tornando seri, il fattore casa sfortunatamente negli ultimi anni conta sempre meno. Ma ce le giocheremo". Quest'anno, date e orari saranno resi noti con grande anticipo rispetto al passato. Una piacevole sorpresa per il mister blucerchiato. "Penso che sapere con precisione e anticipo quando si giocherà sarà un vantaggio - ammette - sia dal punto di vista tecnico di preparazione alla gara ma anche e soprattutto organizzativo". (ANSA).