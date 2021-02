Gigio Donnarumma MVP di Milan-Stella Rossa

Un compleanno speciale per Gigio Donnarumma, festeggiato in campo con la qualificazione agli Ottavi di finale di Europa League. Un compleanno da protagonista, giocando una delle sue grandi prestazioni. In una parola: decisivo. A San Siro, Donnarumma non è riuscito a evitare il pareggio avversario ma ha salvato l'1-1, quindi la qualificazione rossonera, quando al 68' ha detto di no con la "manona" al pericoloso tentativo di Gobeljić.

Soprattutto per questo, ma non solo, è stato votato dai nostri tifosi - attraversol'App ufficiale - il migliore in campo di Milan-Stella Rossa. Il portiere neo 22enne, grazie a più del 45% di preferenze, ha sopravanzato Tomori, Kessie e Saelemaekers. Per il numero 99, nei 94 minuti in campo, parate, sicurezza al reparto e anche otto lanci positivi da segnalare in tutta la partita. Bravo Gigio!