Gila a DAZN: "Primo tempo disastroso, secondo incredibile. Possiamo essere una delle migliori del campionato"

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Mario Gila ha parlato al termine della gara contro la Lazio: le sue dichiarazioni complete

Il Milan rimonta alla Lazio due gol nella ripresa e si porta via un punto insperato da Roma con una partita dai due volti. Al termine della gara, nell'intervista flash di DAZN, è stato intervistato anche il calciatore rossonero Mario Gila. Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Un Milan dai due volti?

"Sì, l'analisi è molto corretta. Penso che nel primo tempo siamo stati disastrosi, sinceramente. Non siamo stati il Milan che vogliamo ed è stata una partita molto diversa dal secondo tempo, dove invece abbiamo capito chi siamo, dove giochiamo e sicuramente abbiamo fatto molto di più che nel primo tempo. Penso che, dopo il lavoro che abbiamo fatto nel secondo tempo, meritavamo qualcosa in più. Molto positivo il secondo tempo, comunque bisogna lavorare perché non si ripeta la situazione del primo tempo e dobbiamo rimanere con le sensazioni positive del secondo"

Cosa non è andato nel primo tempo?

"Nel primo tempo abbiamo avuto troppe palle perse. Quando stiamo bene con la palla e siamo precisi, possiamo essere una delle migliori squadre del campionato, come si è visto nel secondo tempo. Abbiamo fatto un secondo tempo incredibile, però è vero che poi, quando non sei in condizioni positive, nei duelli qualunque squadra di Serie A ti può creare pericolo. Si è visto contro la Lazio: loro stanno vivendo un momento molto positivo e l'abbiamo ripagata"