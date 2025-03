Gimenez, arriva la Lazio: il messicano l'ha già punita cinque volte in quattro sfide con il Feyenoord

In vista di Milan-Lazio, il sito delle Lega Serie A riferisce che si tratta di una sfida dal sapore europeo, con il Diavolo che deve riprendere a macinare punti dopo le sconfitte contro Torino e Bologna. I rossoneri potrebbero incappare in tre ko consecutivi in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023, ma possono contare su un dato incoraggiante: nelle ultime 34 sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A, hanno perso solo una volta, nel novembre 2019.

La Lazio, invece, arriva da due pareggi consecutivi e punta sulla vena ispirata di Zaccagni, che ha partecipato a sei gol in sette partite nel 2025 (due reti e quattro assist, miglior assist-man del nuovo anno). Al contrario, la minaccia numero uno per la difesa biancoceleste è Santiago Giménez: l’attaccante messicano ha già punito la Lazio cinque volte in quattro sfide con il Feyenoord tra Champions ed Europa League, segnando una doppietta all’Olimpico e un’altra in Olanda.