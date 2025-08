L'Al Hilal esce allo scoperto: contatti con Nunez. Il Liverpool attende l'offerta

vedi letture

Arrivano novità sul fronte Darwin Nunez. Gli aggiornamenti, però, non riguardano il Milan che, negli scorsi giorni, è stato indicato come squadra interessata al centravanti uruguaiano e come potenziale squadra acquirente. Nello specifico il club che si sta muovendo con maggiore convinzione sull'attaccante del Liverpool è la squadra saudita dell'Al Hilal, allenata da Simone Inzaghi dal mese di giugno. Fino a oggi la squadra araba non aveva ancora fatto passi ufficiali.

Arrivano oggi i primi movimenti concreti. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, infatti, l'Al Hilal avrebbe preso contatti con il giocatore e il suo entourage. I Reds hanno dato il permesso al loro giocatore di parlare con i sauditi e con lo stesso allenatore Simone Inzaghi che ha indicato alla sua dirigenza Nunez come l'obiettivo principale. In questi primi abboccamenti si è parlato di proposta contrattuale: ancora non c'è un'offerta ufficiale per il Liverpool che la aspetta nelle prossime ore. Per il Milan, dunque, si fa difficile.