Martorelli convinto: "Vlahovic sarebbe un bel rinforzo per il Milan"

Intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'agente Giocondo Martorelli ha parlato di calciomercato e delle trattative che più sono calde, sia in dirittura d'arrivo che in una situazione di stallo, in questa fase della sessione estiva. Per tale ragione, Martorelli non ha potuto non soffermarsi sulla questione Dusan Vlahovic, in particolare alla luce di un possibile interesse del Milan che sembra esserci. Il club rossonero, al momento, è in attesa di capire gli sviluppi della situazione.

Le dichiarazioni di Martorelli che ha risposto alla seguente domanda:

Il Milan la soluzione giusta per Vlahovic?

“La Juve è ferma e il problema Vlahovic la sua incatenando rendendola inoperosa. È un braccio di ferro. Il ragazzo vorrebbe andare via a costo zero, la Juve vorrebbe monetizzare. È un 2000, ha tanto da dare. Sarebbe un bel rinforzo per il Milan”.