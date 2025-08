I nomi per la nuova punta rossonera, Cilli: "Non c'è una gerarchia, ci sono idee su cui si sta ragionando"

Il Milan dovrà sfruttare le settimane di agosto non solo per prepararsi in campo per i primi impegni ufficiali che arriveranno a metà mese, ma anche fuori dal campo sul mercato da cui si attendono ancora alcuni colpi. In particolare ci sarà da monitorare da vicino come si muoverà il club rossonero per il centravanti da affiancare a Santiago Gimenez, che tornerà ad allenarsi il 5 agosto, insieme anche al nuovo acquisto del Diavolo Luka Modric. Il punto sulle strategie per l'attaccante è stato fatto su Sky Sport 24 dal collega Luca Cilli.

Le parole di Luca Cilli sull'attaccante del Milan che verrà: "Vlahovic lo dobbiamo sempre tenere a mente: è il numero uno nella personalissima lista di Allegri consegnata a Tare. Strada facendo però le cose possono cambiare e un'opportunità che sta valutando il Milan: Nunez del Liverpool. Il Milan ci sta ragionando, non è una operazione semplice perché i costi sono importanti: il Liverpool potrebbe partecipare a parte della copertura dell'ingaggio. Non semplice per i costi e per la concorrenza del'Al Hilal. Il Milan in attacco si è mosso per Kalimuendo, non in via ufficiale ma il giocatore piace; c'è anche Hojlund. Il tempo può aiutare il Milan ad abbassare le cifre: non c'è una gerarchia tra i nomi fatti, ci sono idee e nomi su cui si stanno facendo ragionamenti. Molto dipende dalla disponibilità economica e da come poter costruire una trattativa con l'altro club".