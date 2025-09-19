Gimenez e il periodo altalenante. Allegri: "Ha sempre fatto gol e li farà, deve stare sereno"

Oggi alle 14:10News
di Federico Calabrese

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan.

Su Gimenez.

"Ha avuto tante occasioni, deve stare sereno perché ha sempre fatto gol e i gol li farà".