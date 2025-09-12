Gimenez lo aveva consigliato al Milan, ma ora Johan Vásquez rinnova col Genoa
(ANSA) - GENOVA, 11 SET - Il Genoa pensa al presente che si chiama trasferta di Como ma getta le basi per costruire un futuro solido di cui farà parte il difensore messicano Johan Vásquez. Il 26enne diventato capitano dopo l'addio di Bani verso il Palermo infatti ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028: era in scadenza nel 2027. Un riconoscimento meritato per per il calciatore che ha collezionato 108 presenze e 6 reti in maglia rossoblù. Arrivato nella stagione 2021-2022, poi il prestito alla Cremonese, quindi il ritorno al Grifone dopo e' diventato titolare insostituibile (ANSA).
