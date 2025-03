Gimenez prova a spodestare Pulisic e Musah: il calendario del Messico

vedi letture

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Prima sosta per le Nazionali da giocatore rossonero per il centravanti Santiago Gimenez che con il suo Messico sarà impegnato nei prossimi giorni a caccia di un trofeo ufficiale. Si disputano, infatti, semifinali e finali di CONCACAF Nations League con la nazionale messicana che sarà dapprima impegnata contro il Canada: con una vittoria si accede alla finalissima contro Panama o gli Stati Uniti di Pulisic e Musah che hanno vinto per tre volte su tre edizioni la competizione. Il calendario del Messico:

Messico-Canada: venerdì 21 marzo ore 04.00, Los Angeles (USA) - CONCACAF Nations League

ev. Messico-USA/Panama: lunedì 24 marzo ore 00.00, Los Angeles (USA) - CONCACAF Nations League