Giovedì in Consiglio comunale inizierà la discussione sullo stadio, poi lunedì la votazione su se accettare o meno la proposta di acquisto di Inter e Milan

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulla questione nuovo stadio di Milano: "Giovedì in Consiglio comunale inizierà la discussione tra i consiglieri, che lunedì con un voto decideranno se accettare o meno la proposta di acquisto di Inter e Milan, che scadrà martedì. Se il Consiglio comunale voterà sì, i club diventeranno proprietari del Meazza e delle aree limitrofe, potranno demolirlo - non subito, ovviamente - e procedere con il progetto per la costruzione di un nuovo impianto. Un progetto che dovrà essere approvato e soprattutto dovrà superare i molti ricorsi che già si annunciano all'orizzonte. Se il Consiglio comunale invece voterà no, San Siro resterà in piedi - con il secondo anello protetto dal vincolo - e i club dovranno pensare a costruire altrove. L'ipotesi che l'Inter segua il Milan a San Donato diventerebbe immediatamente tema di discussione".

LE PAROLE DEL PRESIDENTE SCARONI

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a SportMediaset nel pre partita di Milan-Lecce di Coppa Italia. Le sue parole: “È un tema di cui mi occupo da molti anni, almeno 4-5 anni. Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo e sono fiducioso che arriveremo alla meta. Sono fiducioso perché alla fine abbiamo bisogno di un nuovo stadio per il Milan, per l’Inter, per Milano, per le competizioni internazionali e non riesco ad immaginare che Milano non abbia uno stadio dove possiamo avere le coppe, possiamo avere le nazionali e tutto quello che ci viene richiesto dalla UEFA, oltre naturalmente al Milan e all’Inter. Naturalmente io ho sempre detto che voglio fare a Milano lo stadio più bello d’Europa e lo ripeto anche oggi. Vogliamo avere uno stadio stupendo e abbiamo scelto il meglio dell’architettura internazionale. Foster e Manica sono dei grandi architetti, Foster probabilmente è la stella dell’architettura mondiale, e si sono già cimentati negli stadi. Foster è il responsabile del nuovo Wembley, tempio del calcio, dopo aver abbattuto il vecchio Wembley e averne fatto un meraviglioso stadio. Vogliamo qui fare la stessa cosa. Grande ottimismo e grande fiducia nella politica, sarà il Consiglio Comunale che dovrà varare l’operazione nei prossimi giorni”.