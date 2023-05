Giroud a DAZN: "Non leggo le critiche, so quando devo fare maglio. Volevo dimostrare che ho fame e che voglio fare di tutto per la squadra"

MilanNews.it

Intervistato a MilanTv, Olivier Giroud ha commentato così il successo della squadra contro la Sampdoria: "Penso che le persone si aspettavano un Milan deluso, ma volevamo dimostrare la nostra forza dopo una grande delusione. E' più importante rialzarsi, anche perché la qualificazione alla prossima Champions League è l'obiettivo"

Sul cross di Calabria e l'occasione sbagliata: "Era troppo perfetta, gli chiesto scusa, volevo segnare. Non l'ho presa forte".

Sulle critiche: "Non leggo le critiche perché so quando devo fare meglio. Non ho fatto gol da qualche settimana, ma aspettavo una partita così epr mostrare che ho fame, che voglio fare tutto per la squadra e per avere la Champsions":

Su come si arriva con la Juve: "Stesso spirito di squadra, dobbiamo dare tutto per vincere queste due partite. La prima è una finale, è uno scontro diretto"