Giroud: "Allegri ha fatto un bel lavoro, col 3-5-2 i giocatori si trovano bene. Spero che il Milan vinca un trofeo"

vedi letture

Olivier Giroud è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia di Roma-Lille di Europa League. L'attaccante, che quest'anno è tornato in Ligue 1, ha parlato ovviamente anche del Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sul Milan:

“Ho parlato con dei giocatori, miei ex compagni, anche con i fisioterapisti. Allegri ha fatto un bel lavoro, con questo 3-5-2 i giocatori si trovano bene. Spero che loro facciano una grande stagione, una stagione migliore di quella dell’anno scorso. Voglio vedere il Milan in Champions o in Europa League: in bocca al lupo a tutti al Milan, spero che loro vincano un trofeo quest’anno”.

Qual è il segreto della tua longevità?

“Io provo a dormire bene, ad avere tempo di recupero tra le partite, a mangiare bene. Uno stile di vita, provo ad essere professionista, facendo attenzione a tutti i dettagli: il nostro corpo deve essere un santuario che dobbiamo proteggere. Questo è il segreto. E la motivazione ovviamente. Quando sono arrivato al Milan con Ibra per lui era la stessa cosa, quando hai la determinazione il corpo la segue”