Giroud e la speranza di andare al Mondiale: "Vedremo mercoledì, ora testa sul Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la doppietta, condita dall'assist per Krunic, di ieri in Milan-Salisburgo, Olivier Giroud ha parlato alle emittenti francesi soffermandosi anche sulla possibile convocazione per il Mondiale. Questo il pensiero dell'attaccante rossonero riportato da Le10Sport: "La lista che uscirà mercoledì prossimo? Vedremo, vedremo... Ci sono ancora delle scadenze col mio club prima di quel giorno. Poi vedremo, ma non sono io a decidere. Nelle ultime settimane ho fatto bene ed è ottimo anche dal punto di vista della fiducia. Quella di ieri è stata una partita importante ed è bello essere presente in certi incontri".