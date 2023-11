Giroud fratello maggiore: i complimenti a Camarda e la risposta del 2008

Olivier Giroud non ha preso parte alla partita contro la Fiorentina di ieri sera: l'attaccante francese ha scontato la prima delle due giornate di squalifica ricevute dopo il cartellino rosso di Lecce. Tornerà in Champions ma si siederà nuovamente in tribuna a San Siro sabato prossimo contro il Frosinone. E così, dopo aver assistito dagli spalti alla vittoria in sofferenza dei suoi compagni, Giroud ha fatto i complimenti alla squadra sui social e ha rivolto un pensiero anche per l'esordiente Francesco Camarda.

Il messaggio social di Giroud: "Braviii ragaaa. 3 punti importanti. E bravo a te fratellino rossonero per la tua prima". Non è tardata la risposta di Francesco Camarda che nei commenti del post di Instagram ha risposto al suo compagno di squadra, quasi un fratello maggiore: "Sei il numero 1 Oli, grazie ancora!". Indipendentemente da quanto spazio avrà e da quello che sarà il suo futuro, avere un maestro come Giroud è invidiabile per tutti i giovani attaccanti.