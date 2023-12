Giroud raggiunge Harry Kane: un altro record per l'attaccante francese

Il Milan cede il passo all'Atalanta, crollando a Bergamo sotto i colpi di Lookman e Muriel nel finale di gara. Rossoneri male, soprattutto nel secondo tempo concedendo troppo alla Dea, brava e forse un pò fortunata nel trovare il gol partita nel finale con un colpo di tacco di Muriel. Rossoneri a -7 dalla Juve e in attesa dell'Inter questa sera. Una delle poche buone notizie della serata di Bergamo riguarda Olivier Giroud, in gol per la prima volta contro l'Atalanta.

Come riportano i Dati Opta, dal 2021 (debutto in Serie A), Olivier Giroud è il giocatore più anziano (37 anni) ad avere preso parte a più di 10 gol in ciascuna delle ultime tre stagioni nei cinque maggiori campionati europei. Un altro dato interessante riguarda la specialità del bomber francese: infatti dall'inizio del 2023, nessun giocatore ha segnato più gol di testa di Olivier Giroud nei cinque principali campionati europei: otto al pari di Harry Kane. Sei delle otto reti di Olivier Giroud nella Serie A in corso (comprese tutte le ultime cinque) sono state realizzate in trasferta: soltanto due in meno di tutte quelle segnate dal francese lontano da casa nel massimo torneo nelle due stagioni precedenti (otto). Inoltre, tra i giocatori che hanno segnato più di tre gol in questa Serie A, in percentuale soltanto Matteo Politano (80%, 4 su 5) ne ha realizzati più di Olivier Giroud fuori casa (75%, 6 su 8).