Giroud sa come si fa: all'andata decise lui contro il Toro

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud è uno degli uomini più attesi dal Milan per questo finale di stagione. Con già 8 reti segnate in questo campionato, i gol del francese serviranno come il pane ai rossoneri nelle ultime sette partite. Giroud, tra l'altro, fu il match-winner della sfida d'andata tra Milan e Torino, quando al 14' trovò la zampata vincente sugli sviluppi di un corner. La speranza per Pioli e compagni è che possa ripetersi domani sera.