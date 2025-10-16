Giroud: "Sento ancora di avere le capacità per dare un contributo. Ne parlai con Ibra ai tempi del Milan..."

Intervistato dai colleghi de L'Equipe, l'ex numero 9 del Milan Olivier Giroud ha non solo spiegato i motivi dell'addio agli LA FC e del conseguente ritorno in patria, al Lille (dove fino a questo momento ha già messo a segno 3 gol in 9 presenze stagionali), ma ha anche svelato alcuni retroscena che riguardano il suo passato.

Sulla voglia di continuare nonostante l'età grazie all'esempio Ibrahimovic

“Ho un contratto con il club ed è un contratto di fiducia che dice: ‘Devo fare il mio lavoro perché non sono qui in vacanza’. È una questione di rispetto, anche per se stessi, e di non finire in modo deludente. Sento ancora di avere le capacità per dare un contributo. Ho questa voglia, questa determinazione. Ne ho parlato con Zlatan (Ibrahimovic, ndr) ai tempi del Milan. Mi diceva che se non hai questo, anche se il tuo corpo ti segue, non ha senso continuare. E io ho tutto questo. Inoltre, voglio trasmettere e restituire al calcio ciò che mi ha dato. È il mio ruolo, il mio dovere“.