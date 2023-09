Giroud una sicurezza: il francese ha preso parte ad almeno un gol nelle ultime otto gare

Olivier Giroud compirà 37 anni sabato prossimo e ha mostrato i primi segni di stanchezza nelle ultime uscite, dopo aver giocato tutti i primi sei impegni stagionali da titolare al centro dell'attacco. Eppure il centravanti francese trova comunque il modo di essere sempre decisivo: il numero 9 ha preso parte ad almeno un gol in ognuna delle ultime otto presenze in Serie A (nove reti e tre assist); da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05), prima del francese, solo Zlatan Ibrahimovic (due volte) aveva preso parte a reti per almeno otto partite consecutive con la maglia del Milan nel massimo campionato: nel 2010/11 (10) e nel 2020/21 (otto).