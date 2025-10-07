Gli impegni nella pausa per il Belgio di Saelemaekers e De Winter

La seconda pausa per le Nazionali della stagione è arrivata. Il Milan è il club di Serie A Enilive che ha fornito il maggior numero di giocatori della prima squadra alle rispettive selezioni. Sono ben 15 i calciatori che hanno lasciato Milanello e che lasceranno Massimiliano Allegri con una rosa molto ridotta con cui lavorare in questi dieci giorni. Da segnalare i ritorni di Matteo Gabbia e Christopher Nkunku, come pure quello di Rafa Leao che ha saltato il primo giro per infortunio.

Gli impegni in questa pausa Nazionali per il Belgio di Alexis Saelemaekers e Koni De Winter:

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

Belgio-Macedonia del Nord: venerdì 10 ottobre alle 20.45, Gand - Qualificazioni Mondiali 2026

Galles-Belgio: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Cardiff - Qualificazioni Mondiali 2026