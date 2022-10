Gli sportivi italiani con il valore mediatico più alto: c'è Florenzi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nielsen ha stilato la classifica degli sportivi italiani con il valore mediatico più alto: l'unico giocatore del Milan presente in questa speciale graduatoria è Alessandro Florenzi. Il punteggio è affidato all'engagement rate - tasso di coinvolgimento - che viene quantificato dividendo il gradimento complessivo verso il contenuto prodotto per il numero di follower totali dell'atleta in questione, moltiplicato per 100. È anche attraverso questo parametro che le aziende possono decidere chi scegliere per rappresentare il loro marchio.