Globe Soccer Awards, Lewandowski premiato come giocatore dell'anno

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il bomber polacco Robert Lewandowski è stato nominato giocatore dell'anno nell'ambito dei Globe Soccer Awards, la cui cerimonia di premiazione è in corso in Dubai. Il giocatore del Bayern Monaco ha battuto nelle preferenze Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Il Bayern festeggia anche il riconoscimento quale squadra dell'anno, dopo che il suo allenatore, Hans Dieter Flick, ha ricevuto il premio per miglior allenatore. Al Real Madrid è andato invece il titolo di squadra del secolo. (ANSA).