Gobbi: "Ibra ha cercato il gol in tutti i modi, si è divertito e ci ha divertito"

Massimo Gobbi, intervenuto su DAZN nel post partita di Milan-Benevento, ha parlato così della prestazione di Zlatan Ibrahimovic: “Si vede che cercato il gol in tutti i modi, ha avuto occasioni che uno come lui di solito non fallisce, si è anche divertito e ci ha divertito. Secondo me però non va a casa felice perché gli rimane un po’ sul groppone il fatto di non aver trovato il gol".