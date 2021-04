Gol in trasferta, la UEFA pensa di eliminare la regola in caso di tempi supplementari

Clamorosa svolta da parte della UEFA, secondo quanto riportato dal Sun: la massima istituzione calcistica europea starebbe pensando di modificare la regola del gol in trasferta. Nello specifico, l'intenzione è quella di togliere il peso del gol fuoricasa in caso di tempi supplementari. Il provvedimento potrebbe essere approvato già un settimana, nell'ambito della riunione del comitato per le competizioni UEFA, in programma domani.

Facendo un esempio concreto, la partita Juventus-Porto, terminata 3-2 dopo i tempi supplementari non avrebbe garantito il passaggio del turno ai portoghesi, in virtù del successo all'andata per 2-1. La qualificazione con il nuovo regolamento sarebbe stata decisa ai calci di rigore.