Gotti: "Penso che possa essere l'anno di Loftus, se la continuità lo assiste..."

Nel suo passato al Chelsea, squadra in cui è cresciuto sin da piccolo, Ruben Loftus-Cheek ha incrociato anche il tecnico italiano Luca Gotti, nello staff di Maurizio Sarri nell'anno trascorso a Londra in cui il centrocampista rossonero ha vissuto una delle migliori stagioni della sua carriera. Oggi proprio Gotti è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare proprio del suo ex calciatore che oggi vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista con Allegri in panchina.

Che Loftus-Cheek dobbiamo aspettarci quindi?

“Penso che possa essere il suo anno. Il Milan è in crescita e Ruben con la squadra. Si è anche ripreso la nazionale dopo un bel precampionato. È partito bene, se stavolta la continuità lo assiste… vedrete il vero Loftus-Cheek. All’ambiente rossonero dico solo di dargli fiducia e coccolarlo, lui ricambierà con prestazioni super”.

Ha qualcosa da rimproverargli?

“Sì, il fatto di non essere cresciuto sotto alcuni aspetti. Io le parlo di un Ruben ragazzo, sono passati 6 anni, e lo vedo ancora un po’ indietro in qualcosa. Penso alla concentrazione durante i 90 minuti, la continuità e il poter diventare sempre più concreto. Deve imparare a tenere la luce accesa il più possibile nell’arco della partita. Anche perché poi, quando brilla è un piacere per gli occhi".