Gozzini racconta: "Allegri ieri si è sfogato in altro modo: si innervosisce, cerca conforto nello staff, si sbraccia e va negli spogliatoi qualche secondo prima del fischio finale"

vedi letture

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul Milan di Massimiliano Allegri, vittoriodo contro il Napoli e attualmente in cima alla classifica di Serie A: "Max Allegri avrà pensato che allenare il Milan dalla panchina sia uno sport rilassante: pronti via e la sua squadra è in vantaggio, alla mezz’ora segna il raddoppio. La Curva canta, i rossoneri in campo sono un’altra orchestra perfetta. Dopo due partite seguite a distanza per squalifica, Max è di nuovo al suo posto. Può ascoltare il boato con cui è accolto dai tifosi e nel primo tempo ha poco da rimproverare: il risultato c’entra poco, basta chiedere alla scrivania della tribuna stampa di Udine. Con il Milan in vantaggio di tre, Allegri era comunque indiavolato. Poi però la partita si complica, l’adrenalina sale: l’espulsione e il rigore di De Bruyne aumentano la tensione. Invece che rilassarsi, Allegri si agita.

La giacca resta indosso – di solito è tolta come segno di protesta, e qui c’era poco da discutere – Max si sfoga in altro modo: si innervosisce, cerca conforto nello staff, si sbraccia e soprattutto prende la strada degli spogliatoi qualche secondo prima del fischio finale. Finalmente libero, anche di lasciare la scena al suo gruppo".