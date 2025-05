Gozzini: "Theo ora è più attento, più responsabile, più grintoso"

vedi letture

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul Theo Hernandez: "Theo Hernandez è terzo rossonero per minuti giocati: significa che nonostante tutto, gli errori e le distrazioni, è rimasto un insostituibile. E la scelta sta premiando Conceiçao: Theo è più attento, più responsabile, più grintoso. Anche sul campo del Genoa è partito in una delle sue azioni personali conclusa senza fortuna: conta la volontà, per la mira arriveranno presto altre occasioni. Il nuovo modulo lo ha rilanciato: meno compiti di copertura, alle sue spalle gli avversari sbattono su Pavlovic, e più libertà d’azione.

La difesa a tre gli permette di far base qualche metro più avanti e di vedere con più chiarezza quello che accade in area. Non sembra però solo una questione tattica: il sistema ha restituito solidità alla squadra sotto tutti gli aspetti. Più equilibrata, meno esposta ai pericoli, e più votata all’attacco: ma anche più unita, come dimostra il cerchio di giocatori chiamato dall’allenatore dopo la vittoria di Genova. I risultati hanno aiutato a ritrovare entusiasmo e complicità".