Gozzini: "Uscire con tre punti dallo Stadium sarebbe la riprova di una tesi che sta prendendo piede"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport verso Juventus-Milan: "Juve-Milan dell’aprile 2024 fu una delle ultime partite di Max da guida bianconera; Juve-Milan dell’ottobre 2025 arriva invece all’inizio del nuovo corso rossonero di Allegri. In mezzo la stagione di inattività di Max e Juve e Milan che al contrario hanno faticato più del dovuto. Entrambe, in estate, hanno quindi scelto di rinnovarsi: rispetto allo zero a zero senza emozioni dell’aprile ’24 si annuncia una partita diversa. Max è oggi alla guida del Milan capolista, ha segnato nove gol in cinque partite di campionato (quasi due a gara, il corto muso prevedeva solo un margine minimo di vantaggio…) e ne he subiti tre, due in meno della difesa bianconera. Dopo aver superato il Napoli campione d’Italia, il prossimo esame rosso- nero è un test di abilità: come sorprendere la Juve. L ’allenatore conosce il materiale bianconero per averlo studiato negli anni a Torino: certo, molto è cambiato ma non tutto. E Max può sfruttare il vantaggio per cercare la quinta vittoria consecutiva in A.

Se il successo sul Napoli è valso il primo posto in coabitazione con Roma e Conte stesso, uscire con tre punti dallo Stadium sarebbe la riprova di una tesi che sta prendendo piede: il Milan è già competitivo per lo Scudetto".