Gran Galà, Leao: "Pioli importante per me, mi ha fatto capire la grandezza del Milan. Milano rossonera è la cosa più bella che si possa vedere"

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafa Leao è stato inserito nel miglior 11 della passata stagione. L'attaccante portoghese ha parlato così sul palco del Gran Galà del Calcio:



Sul gol che rappresenta di più la scorsa stagione: "Il gol di Tonali contro la Lazio è stato un momento importante".

Su Pioli: "E' stata una persona importante per me. Quando sono arrivato al Milan ero un ragazzino, non avevo capito la grandezza del Milan. Lui mi ha fatto diventare un giocatore importante. Ringrazio anche Paolo e Ricky, oggi sono un uomo".

Sui tifosi rossoneri: "La cosa più bella che ho visto è Milano tutta rossonera. E' stata la cosa più bella che si può vedere nel calcio"

Su Pioli is on fire: "Abbiamo provato tutti (ride, ndr)