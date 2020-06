Gravina "Spadafora ha approvato la quarantena soft. E' un'ottima notizia"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Gabriele Gravina ha certificato la decisione del ministro Spadafora sulla quarantena soft esprimendo la sua gioia per la scelta presa. Queste le sue parole: "Ho sentito poco fa il Ministro, che mi ha preannunciato un grande impegno, come previsto, su questa quarantena trasformata in quarantena soft. E' una bella notizia, per noi dirigenti e per tutti gli appassionati di calcio".