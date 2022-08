MilanNews.it

Ai microfoni di SportMediaset XXL, Francesco Graziani, ex attaccante, ha rilasciato queste dichiarazioni sul rigore concesso al Milan contro l'Udinese: "Per me è rigore perchè il fallo viene fatto con la gamba di richiamo. Se arrivi come un Frecciarossa e lo travolgi con la gamba destra a quel punto è rigore".