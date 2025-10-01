Gregucci: "La posizione di Modric al Milan è più definita di quella di De Bruyne al Napoli"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Angelo Gregucci ha parlato anche di Milan, reduce dall'importante sfida nello scontro diretto contro il Napoli di domenica sera.

Marino dice che De Bruyne ora è un problema per Conte. E' così?

"No, per me no. E' una risorsa che bisogna ottimizzare, perché il Napoli ha una settimana piena e ottimizzare le risorse non è semplice. Non è più il De Bruyne dominante di prima, altrimenti non lo avrebbero preso a zero, ma va sfruttato soprattutto dove serve tecnica ed esperienza. Bisogna contestualizzare poi: Conte è stato un tecnico posizionale, sta cercando di rendere più fluido il Napoli, facendo giocare chi sta meglio ora. Anche se è un giocatore con esperienza, dobbiamo dargli tempo per ambientarsi. Il Napoli è chiamato al doppio appuntamento e Conte non ha mai fatto benissimo. E' uno che cura il dettaglio e la posizione di Modric al Milan è più definita di quella di De Bruyne al Napoli".

Milan, vede qualcosa di nuovo con Allegri?

"Vedo sempre un tecnico molto focalizzato sul risultato. E' un grande para.... nella gestione delle risorse umane. E' una squadra che capisce i momenti della gara, ed è merito di Allegri. E' uno che ha anche la fortuna di avere un solo impegno settimanale, e che riesce a ottimizzare la squadra. Per me Leao non è un problema, come sento dire, perché Allegri ama lasciare liberi i suoi talenti. Perderà più tempo a cercare una difesa più rocciosa. Ha tanto da guadagnare questo Milan, e Allegri in questo momento è la miglior figura per ottimizzare tutto".