Grella svela: "Braida pensava a me per il Milan, ma in quella squadra non avrei avuto spazio"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Grella, ex centrocampista australiano del Parma, fra le altre, oggi amministratore delegato del Catania (primo nel suo girone di Serie C), ha parlato di quella volta in cui sarebbe potuto diventare un giocatore del Milan, complice l'interesse nei suoi confronti di Ariedo Braida.

Tra le tante offerte anche qualche big del nostro calcio?

"Braida, ogni volta che lo vedo, mi ricorda che mi seguiva. Per me sarebbe stato un sogno, anche se volevo giocare e sono consapevole che in quel Milan non avrei avuto spazio. Stesso discorso vale per l’Inter: ero onorato che si interessassero a me, però uno deve avere l’onestà di riconoscere il proprio livello. E dopo il Mondiale, c’era un interesse anche da parte della Roma di Spalletti".