Voeller su Fullkrug: "Ha giocato con un dito rotto? Deve recuperare il tempo perduto, vuole esserci e dare tutto"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex Roma Rudi Voeller, oggi direttore della Nazionale tedesca, ha parlato di un suo connazionale oggi protagonista al Milan, Niclas Fullkrug, che si sta conquistando l'affetto dei propri tifosi dopo un arrivo sotto traccia.

Füllkrug si era rivelato al grande pubblico durante l’Europeo del 2024. Da dentro che impressioni vi dava?

"Quella di un giocatore che può “segnare” anche negli spogliatoi, come diciamo noi, per come fa gruppo, perché è sempre positivo. In campo ha il senso della porta, è concreto e ha qualità per l’assist. Come direttore della nazionale non posso essere che molto felice per questa sua avventura a Milano. Gioca molto di più che al West Ham, va bene anche per noi. E poi ha un buon carattere".

In che senso?

"È estroverso, sempre di buon umore, se bevi un caffè con lui parla sempre bene di tutti".

Noi italiani ammiriamo sempre il carattere dei tedeschi: con il Lecce Füllkrug ha giocato con un dito del piede rotto e dopo un furto cospicuo dei suoi beni in hotel, eppure non ha fatto una piega in campo.

"Non è solo una mentalità tedesca, conosco anche tanti calciatori italiani che volevano giocare sempre e per forza, anche se avevano qualche problema. Fülle arriva in un nuovo club, deve recuperare il tempo perduto, vuole esserci sempre e dare tutto: normale".