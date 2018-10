Guardiola: "Champions? Il Milan tornerà presto e sa cosa vuol dire vincere in questa competizione"

Pep Guardiola, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, ha parlato così del ruolo del suo Manchester City di favorita in Champions League: "Dovremo essere proprio bravi bravi se lo dicono... Non so se siamo pronti, non abbiamo una storia alle spalle. Parlo di società e tifosi. Quando credi che puoi vincere, poi devi farlo. Il Milan, che tornerà presto in Champions, sa cosa vuol dire trionfare in questa competizione. Gli è successo tante volte. Le favorite sono le squadre che hanno storia e tradizione: Barcellona, Real Madrid e Juventus, che ogni volta è più vicina e adesso ha anche acquistato Cristiano Ronaldo. Penso anche all’Atletico, noi cercheremo di essere lì".