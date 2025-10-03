Guida arbitra Juve-Milan, Fiorentina-Roma a Colombo. Le deisgnazioni arbitrali
(ANSA) - ROMA, 02 OTT - E' Marco Guida, di Torre Annunziata, l'arbitro designato per Juventus-Milan, posticipo della sesta giornata di Serie A in programma domenica alle 20.45. Napoli-Genoa (ore 18) è stata affidata a Federico La Penna della sezione di Roma 1, mentre Fiorentina-Roma (ore 15) sarà arbitrata da Andrea Colombo di Como. Inter-Cremonese in programma sabato alle 18 verrà diretta da Ermanno Feliciani di Teramo. (ANSA).
