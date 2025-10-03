Guidi: "Nkunku, galvanizzato dalla chiamata di Deschamps, sta crescendo di condizione: Allegri tiene una porticina aperta pure per lui"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'attacco del Milan contro la Juventus: "Il 3-5-2 di Max ha dato sostanza e solidità a una squadra rimasta orfana di Leao per infortunio all’alba della stagione. Per fortuna dei rossoneri, ci ha pensato Christian Pulisic a fare le veci del portoghese, rientrato a mezzo servizio contro il Napoli e destinato alla panchina pure domenica a Torino. Così, la spalla di Capitan America è stata finora Santiago Gimenez, centravanti dalle polveri bagnate (zero gol in Serie A, uno in Coppa Italia), ma decisamente utile per abnegazione e lavoro collettivo.

Allegri l’ha promosso titolare per mancanza di alternative dopo il problema al polpaccio destro di Leao e il messicano ha partecipato alla crescita della squadra, convincendo il tecnico a inserire con lentezza Nkunku e aspettare con pazienza lo stesso Rafa. Santi resta il candidato numero uno nel ruolo di partner di Pulisic anche per la trasferta in casa Juve, ma Max tiene aperta una porticina pure a Nkunku, che contro il Napoli è rimasto a guardare i compagni per 90’. Il francese – galvanizzato dalla chiamata del ct Deschamps - sta crescendo di condizione e prima o poi avrà la sua chance, dopo che nell’unica occasione in cui è partito dal 1’, in Coppa contro il Lecce, ha trovato subito il gol".