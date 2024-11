Gyökeres annuncia che non lascerà lo Sporting Lisbona prima della fine dell'anno

Impegnato con la Nazionale svedese, Viktor Gyökeres, che ha conquistato tutti con i suoi gol ed è diventato un pezzo pregiato del mercato, continua a essere un nome caldo in Europa e, nello specifico, in Inghilterra, essendo stato sistematicamente associato a diversi club della Premier League, l'ultimo dei quali è il Manchester United di Ruben Amorim.

In una conversazione con 'Fotbollskanalen', il 26enne attaccante sottolinea che la partenza dell'allenatore per l'Old Trafford ha lasciato i giocatori "tristi", ma non dà credito a un suo possibile trasferimento in inverno - anzi, al contrario , ci tiene a sottolineare che spera di finire almeno la stagione con il leone sul petto. "Non è una cosa a cui penso, né una cosa a cui attribuisco importanza. Sono voci, niente di concreto. Ovviamente voglio finire la stagione allo Sporting, mi diverto lì. Non mi sento stressato all'idea di cambiare la squadra. In futuro vedremo quando sarà il momento", ha sottolineato.

Poi sullo United: "Lui (Ruben Amorim) probabilmente ha già degli attaccanti lì... È molto triste che abbia lasciato lo Sporting, ma ovviamente comprendiamo la decisione. Ha significato molto per me, perché mi ha dato un'opportunità e mi ha aiutato a crescere molto".