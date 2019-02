Hamsik ammette: "Il Milan è stato vicino a prendermi"

Marek Hamsik, intervistato da Sky Sport, ha svelato di essere stato vicino al Milan e l'offerta più concreta è stata proprio quella rossonera: "L'offerta più vicina era quella del Milan, non ho mai cercato di cambiare squadra perché mi sentivo importante, me la sentivo dentro questa maglia", ha detto l'ormai ex capitano del Napoli che ha scelto di partire per la Cina.