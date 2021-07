Hauge e il malore di Eriksen: "Kjaer gli ha salvato la vita, ha dimostrato di essere un leader"

Jens Petter Hauge, esterno norvegese del Milan, è stato intervistato da Jonas Adnan Giæver per il quotidiano Dagbladet. Queste le sue dichiarazioni sull'episodio del malore di Eriksen, avvenuto durante Danimarca-Finlandia: “Era una situazione davvero difficile per tutti ma è rimasto calmo. Simon è riuscito a compattare la squadra e a prendersi la responsabilità. Ha salvato la vita di Christian, è stato un momento impattante per tutti. Non sono rimasto sorpreso, quando si presentano situazioni del genere dimostra che leader è”.