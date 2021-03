Hellas-Milan, Ibra in tribuna con Maldini e Massara

A differenza di quanto accaduto a San Siro contro l'Udinese questa volta Zlatan Ibrahimovic, infortunato, non sarà in panchina col resto dei compagni. Lo svedese, che prima del fischio d'inizio ha pranzato ed è stato negli spogliatoio con la squadra, assisterà al match dalla tribuna insieme a Maldini e Massari. In tribuna anche Theo Hernandez, il terzino non ha recuperato da una contusione al perone rimediata contro l'Udinese.